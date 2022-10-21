Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 2573 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,

артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,

РСЗО – 372 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,

самолетов – 269 (+0) ед,

вертолетов – 243 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),

крылатых ракет ‒ 329 (+0),

кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,

специальной техники – 147 (+0).

Данные уточняются.