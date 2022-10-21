Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2573 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,
  • РСЗО – 372 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 269 (+0) ед,
  • вертолетов – 243 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 329 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,
  • специальной техники – 147 (+0).

Данные уточняются.

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