Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 66750 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2573 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5258 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1648 (+2) ед,
- РСЗО – 372 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 269 (+0) ед,
- вертолетов – 243 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14),
- крылатых ракет ‒ 329 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4006 (+1) ед,
- специальной техники – 147 (+0).
Данные уточняются.