ОВА: оккупанты обстреляли Запорожье, есть пострадавшие

В пятницу, 21 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Известно о нескольких раненых. Об этом сообщил﻿ глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг атаковал город ракетами С300. Разрушения получили жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых" , - написал он.

В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте уже работают профильные службы.

Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла.

Еще были попадания в объекты инфраструктуры и открытые территории.