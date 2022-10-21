NYT: Следующие шесть недель ВСУ ждут успехи на фронте

По оценкам американской разведки, украинские военные могут достичь успехов против российской армии в течение следующих шести недель, если смогут продолжить свое наступление на юге и северо-востоке до того, как ухудшение погодных условий заставит силы обеих стран сделать паузу и перегруппироваться. Об этом, со ссылкой на The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Американские официальные лица говорят, что существует мало шансов на широкомасштабный крах российских сил, который позволил бы Украине освободить еще одну большую часть территории. Но отдельные российские подразделения могут сломаться перед постоянным давлением со стороны Украины, что позволит украинской армии продолжать отвоевывать населенные пункты в Донбассе и потенциально освободить Херсон.

Хотя американские и украинские официальные лица опасаются делать точные прогнозы, они говорят, что боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев, несмотря на то, что в последнее время развитие ситуации на фронте складывается в пользу Украины. Ряд факторов могут стать особенно важными для изменения траектории войны: более сложные боевые условия в декабре, уровень готовности президента РФ Владимира Путина к эскалации, удастся ли сохранить единство Европы этой зимой на фоне резкого роста цен на энергоносители, а также потенциальное изменение политической ситуации в Соединенных Штатах, что может привести к уменьшению военной поддержки Украины.

Частично сложность оценок развития боевых действий состоит в том, что война прошла через разные фазы, когда преимущество имела то одна, то другая сторона. Украинцы победили россиян в битве за Киев, но летом во время жестоких боев на Донбассе РФ продвинулась вперед.

В последние дни бои стали более интенсивными. Тем не менее, военные аналитики говорят, что Украина имеет импульс на своей стороне, а это дает ей шанс определить, где она хочет сконцентрировать усилия для освобождения территории.

«Здесь есть окно возможностей для Украины. У украинцев есть свобода выбора, где они собираются атаковать» , - сказал военный аналитик Мейсон Кларк.

Американские чиновники считают, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до такой степени, чтобы слишком расширять свои линии или давать возможность российской армии использовать какие-либо слабые места в оборонных линиях Украины. Многие чиновники, опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности.

Публично украинские чиновники высказывались о перспективах значительных побед на поле боя.

Американские официальные лица считают, что украинское контрнаступление может в скором времени заставить российские силы в Херсоне отступить за реку Днепр, вернув большую часть города под контроль Украины. Российское командование рекомендовало отступить к реке, но Путин был против. На этой неделе оккупанты пытаются заставить около 60 тысяч человек из Херсонщины перейти на западный берег Днепра.

После сентябрьского контрнаступления украинские войска были вынуждены замедлить темпы и укрепить свои линии на северо-востоке. Поскольку Россия начала укреплять свои позиции, молниеносный толчок контрнаступления снова замедлился до уровня летнего сражения.

Тем не менее, некоторые американские официальные лица заявили, что украинцы, похоже, готовы продвигаться вперед и выйти из тупика на Луганщине, где, возможно, удастся оцепить или прорвать российские оборонные рубежи. Важно, если украинские силы смогут взять под контроль трассу 66 в Луганской области в ближайшие недели, они смогут отрезать ключевой путь, который Россия использовала для поставки запасов своим войскам на временно оккупированных территориях.

Российские военные все еще борются с проблемами, подобными тем, с которыми столкнулись в начале войны. Проблемы с логистикой мешают Москве поддерживать надлежащий уровень обеспечения солдат. Коммуникация между российскими подразделениями остается сложной, что принуждает их размещать старших офицеров вблизи линии фронта и препятствует скоординированным движениям. А резервисты, которых сейчас бросают на войну, плохо подготовлены и плохо оснащены.

Но даже если РФ сейчас и теряет темпы, по мнению американских официальных лиц и военных аналитиков, Москва еще не проиграла войну. И очень важно, считают американские чиновники, не недооценивать противника. Российские военные все еще могут проводить широкомасштабные артиллерийские операции, и Россия владеет двумя потенциально сильными сторонами: введение войск в результате принудительной мобилизации и способность поглощать большие потери на поле боя.

Российские военные понесли потери техники и личного состава, которые сломали бы большинство армий Европы. На прошлой неделе правительство США сообщило, что россияне потеряли шесть тысяч единиц техники. Но ключевой силой армии РФ на протяжении многих поколений является способность привлекать больше техники и солдат даже в самые сложные моменты. Несмотря на потери, американские официальные лица говорят, что Россия и Путин, похоже, готовы продолжать воевать. Но есть пределы.

«Очевидно, что Россия сейчас испытывает значительные проблемы с логистикой и обеспечением. С наступлением зимы они станут еще сложнее. И поэтому время, безусловно, имеет решающее значение, когда речь идет о том, чтобы воспользоваться этим с оперативной точки зрения» , – заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

С другой стороны, Украина получила десятки миллиардов долларов американской помощи, вооружения и финансирования, которые поддерживают экономику и позволили ее армии сначала замедлить российское наступление, а теперь отвоевать территорию.

Учитывая динамику боевых действий, американские официальные лица не полагают, что будет долгая пауза в боях. Зимний снег не замедлит боевые действия, но ухудшение погодных условий и грязь поздней осенью может. Однако, как только земля затвердеет в феврале, армии снова смогут продвигаться быстрее.

Россия может использовать следующие четыре или пять месяцев для перегруппировки, возможно, дав определенную подготовку своим недавно мобилизованным солдатам. Но что будет дальше, по словам американских официальных лиц, остается открытым вопросом. РФ может попытаться восстановить позиции, которые она потеряла с сентября, возобновив свои артиллерийские обстрелы. Или Путин может отдать приказ об эскалации, потенциально вплоть до применения ядерного оружия, чтобы изменить ход боевых действий. Или же РФ может попытаться закрепить достигнутые успехи, пытаясь договориться с украинцами, рассчитывая на то, что европейские столицы, опасающиеся зимней нехватки топлива, будут оказывать давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня.

Американские официальные лица отмечают, что в их оценке войны есть важные оговорки. Украинские официальные лица не делятся большинством своих оперативных планов. Хотя у Соединенных Штатов есть определенные разведывательные данные о планах РФ, намерения Путина относительно следующей фазы войны трудно оценить, а регулярных контактов между американскими чиновниками и их российскими коллегами сейчас немного, если они вообще есть.

«Я не думаю, что украинцам удастся полностью развалить российскую армию в ближайшей перспективе. В этом смысле россияне смогли поглощать потери. Однако, я думаю, что о крупных российских наступательных операциях пока не может быть и речи» , - сказал аналитик Мейсон Кларк.

Динамика войны может измениться весной.

Даже если Украина помешает России достичь ее стратегических целей — свергнуть правительство в Киеве и заставить страну отдалиться от Европы, это не значит, что Путин перестанет воевать. Реальность современной войны состоит в том, что победитель не вправе решать, когда боевые действия прекратятся. Путин, по словам чиновников, вряд ли признает поражение в ближайшие месяцы.