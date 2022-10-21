Европейский центробанк поднимет ставки до самого высокого уровня

Европейский центральный банк будет действовать гораздо решительнее, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже когда еврозона подвергается рецессии.﻿ Об этом, со ссылкой на результаты опроса экономистов в статье Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Так, ожидается, что ставка ЕЦБ по депозитам достигнет 2,5% к марту следующего года, что превышает 1,5%, предусмотренные в предварительном опросе. Это повышение включает в себя повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще один шаг на 50 базисных пунктов в декабре.

Опрос также показывает, что спад в экономике 19 стран ЕС не приведет к остановке повышения ставок, жестокость их решений начала сравниваться с Федеральной резервной системой США.

"Но результаты также свидетельствуют о беспокойстве тем, что ЕЦБ может в конце концов превысить уровень, который заставит его отступить: ставки могут быть снижены уже в июле, хотя средний прогноз предполагает первое понижение в 2024 году" , - пишет Bloomberg.

"В связи с приближающимися рецессиями, недавними рыночными потрясениями в Великобритании и ростом финансовых рисков ЕЦБ придется действовать очень осторожно.

Придется балансировать между слепой решимостью бороться с инфляцией и преждевременным поворотом" , - сказал Карстен Бжески, экономист ING.

"Инфляция будет оставаться неудобно высокой в ​​течение следующих месяцев, прежде чем резко упадет позже следующего года" , - сказал Нериус Мачулис, экономист Swedbank.

Помимо ставок, разворачиваются дебаты по поводу того, когда начать сокращать запас облигаций на сумму 5 триллионов евро (4,9 триллиона долларов), которые ЕЦБ приобрел во время последних кризисов, добавляет Bloomberg.

"Чуть более половины респондентов сказали, что ЕЦБ, вероятно, использует свой Transmission Protection Instrument – ​​инструмент, представленный в июле для борьбы с неоправданной турбулентностью рынка – где-то в последующие 12 месяцев.

А 62% экономистов ожидают, что в октябре будут объявлены об изменениях в том, как компенсируются некоторые краткосрочные денежные средства коммерческих кредиторов, хранящихся в ЕЦБ" , - говорится в статье.

При этом по мере повышения ставок банки получают легкую прибыль от своей избыточной ликвидности, часть которой происходит от дешевого долгосрочного финансирования, предоставленного ЕЦБ для увеличения кредита.

Более жесткие условия ссуд, вероятно, съедят доходы банков, хотя, по мнению респондентов, инфляция остается наибольшим риском для перспектив Европы, резюмирует агентство.