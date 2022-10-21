В северных областях Украины будет ограничено потребление электроэнергии
Диспетчерский центр Укрэнерго вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Причина – резкое увеличение уровня потребления электроэнергии.
"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - заверили в компании.
Как принимается решение об ограничении
В Укрэнерго объяснили, что если в каком-то регионе растет потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения.
Этого можно избежать благодаря бережливому потреблению.