Госдеп: Из-за отчаяния РФ изучает возможности сотрудничества с КНДР

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что из-за ограниченной возможности производить и импортировать ключевые ресурсы для войны против Украины, РФ изучает возможности договоренностей с Северной Кореей, сообщает Зеркало недели.

Он подчеркнул, что Россия стала более отчаянной в последние месяцы.

«Мы видели много признаков этого отчаяния - массовую мобилизацию, последовавшие за этой мобилизацией репрессии внутри России, попытки аннексии силой, введение военного положения в регионах, которые Путин пытался аннексировать. Просто подумайте об этом на секунду. Путин аннексировал эти регионы, утверждая, что там есть люди, которые так отчаянно ищут спасения от украинского государства, что хотят присоединиться к России. Сейчас Путин, я думаю, доказывает ложь, объявляя военное положение в регионах, которые, как он утверждал всего пару недель назад, так отчаянно стремились присоединиться к России» , - считает Прайс.

Однако, по его мнению, тот факт, что Россия в отчаянии, не делает ее менее опасной.

«Мы видели, что Россия, возможно, от отчаяния обращается в такие страны, как Иран, с просьбой предоставить товары, которые она не в состоянии произвести или приобрести другими способами. Кое-что из этого является отражением экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели против РФ. Дело в том, что у них нет возможности нормально производить, импортировать ключевые ресурсы, которые им нужны, и поэтому они обращаются в Иран. Они изучают возможности договоренностей с Северной Кореей» , – заявил Прайс.

По его словам, США могут подтвердить, что базирующиеся российские военнослужащие в Крыму использовали иранские БПЛА для нанесения ударов по всей Украине, в том числе в ударах по Киеву в последние дни.

«Мы оцениваем, что иранский персонал, иранские военнослужащие находились в Крыму и помогали России в этих операциях. Россия получила десятки этих БПЛА на сегодняшний день и, вероятно, продолжит получать дополнительные поставки в будущем. Несмотря на все это, мы видим, что Россия и Иран продолжают лгать. Иранцы продолжают утверждать, что они не предоставляют эти материалы, но неопровержимые доказательства появляются, и некоторые из этих доказательств были представлены в Совете Безопасности ООН» , - добавил Прайс.

«Когда президент РФ Владимир Путин впервые отдал приказ ввести свои войска в Украину, Россия, я думаю, справедливо будет сказать, имела грандиозные цели. Цель РФ заключалась в том, чтобы уничтожить украинское государство. Уничтожить украинское правительство, украинскую демократию, во многом украинскую идентичность. Она завернута в искаженное представление о том, что Украина не имеет права на существование как страна» , - заявил Прайс, указав на эволюцию российской кампании против Украины.

Однако, по его словам, эти «грандиозные цели» трансформируются в то, что можно назвать гротескными целями.