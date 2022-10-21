Госдеп: Из-за отчаяния РФ изучает возможности сотрудничества с КНДР
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что из-за ограниченной возможности производить и импортировать ключевые ресурсы для войны против Украины, РФ изучает возможности договоренностей с Северной Кореей, сообщает Зеркало недели.
Он подчеркнул, что Россия стала более отчаянной в последние месяцы.
«Мы видели много признаков этого отчаяния - массовую мобилизацию, последовавшие за этой мобилизацией репрессии внутри России, попытки аннексии силой, введение военного положения в регионах, которые Путин пытался аннексировать. Просто подумайте об этом на секунду. Путин аннексировал эти регионы, утверждая, что там есть люди, которые так отчаянно ищут спасения от украинского государства, что хотят присоединиться к России. Сейчас Путин, я думаю, доказывает ложь, объявляя военное положение в регионах, которые, как он утверждал всего пару недель назад, так отчаянно стремились присоединиться к России», - считает Прайс.
Однако, по его мнению, тот факт, что Россия в отчаянии, не делает ее менее опасной.
«Мы видели, что Россия, возможно, от отчаяния обращается в такие страны, как Иран, с просьбой предоставить товары, которые она не в состоянии произвести или приобрести другими способами. Кое-что из этого является отражением экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели против РФ. Дело в том, что у них нет возможности нормально производить, импортировать ключевые ресурсы, которые им нужны, и поэтому они обращаются в Иран. Они изучают возможности договоренностей с Северной Кореей», – заявил Прайс.
По его словам, США могут подтвердить, что базирующиеся российские военнослужащие в Крыму использовали иранские БПЛА для нанесения ударов по всей Украине, в том числе в ударах по Киеву в последние дни.
«Мы оцениваем, что иранский персонал, иранские военнослужащие находились в Крыму и помогали России в этих операциях. Россия получила десятки этих БПЛА на сегодняшний день и, вероятно, продолжит получать дополнительные поставки в будущем. Несмотря на все это, мы видим, что Россия и Иран продолжают лгать. Иранцы продолжают утверждать, что они не предоставляют эти материалы, но неопровержимые доказательства появляются, и некоторые из этих доказательств были представлены в Совете Безопасности ООН», - добавил Прайс.
«Когда президент РФ Владимир Путин впервые отдал приказ ввести свои войска в Украину, Россия, я думаю, справедливо будет сказать, имела грандиозные цели. Цель РФ заключалась в том, чтобы уничтожить украинское государство. Уничтожить украинское правительство, украинскую демократию, во многом украинскую идентичность. Она завернута в искаженное представление о том, что Украина не имеет права на существование как страна», - заявил Прайс, указав на эволюцию российской кампании против Украины.
Однако, по его словам, эти «грандиозные цели» трансформируются в то, что можно назвать гротескными целями.
«Поскольку Россия признала, что она не в состоянии реализовать эти грандиозные амбиции, она перешла в гротеск. Она перешла от стремления свергнуть государство и стереть с лица земли народ и страну к целенаправленным ударам по электросетям, по поставкам электроэнергии, что еще ужаснее - по кварталам, жилым домам, торговым центрам, вокзалам, школам», - добавил Прайс.