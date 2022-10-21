В Харьковской области запустили новую скважину по добыче газа

"Укргаздобыча" запустила скважину в Харьковской области с дебитом более 140 тыс. кубометров газа в сутки. Достичь высокой производительности удалось благодаря проведению трех стадий гидроразрыва пласта.

Об этом сообщила пресс-служба﻿.

Эта технологически сложная операция впервые производилась силами собственного подразделения "Укргаздобыча" - УГВ-Сервис. Это было сделано в условиях, когда большинство международных сервисных компаний не смогли продолжить свою работу в Украине из-за войны.

Особенность данной операции по гидроразрыву пласта в том, что все стадии выполнили в пределах одного производственного цикла благодаря использованию равнопроходной компоновки (Monobore) с использованием полировочной воронки и герметизирующего узла ("стингер"). Таким образом, удалось значительно уменьшить сроки проведения работ и избежать спуско-подъемных операций между стадиями гидроразрыва.