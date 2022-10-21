Эрдоган вновь планирует поговорить с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни намерен вновь позвонить лидерам Украины и РФ - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Стороны могут обсудить тему переговорного процесса, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей стороны у мира не будет.

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента в вопросе диалога с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским - ред.), поймем как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир" , - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал "документ" об аннексии украинских областей.

Также в США заявили, что пока не видят интереса со стороны президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Кроме того, турецкие СМИ писали, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины.