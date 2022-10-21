Воздушные силы: IRIS-T показала себя в бою замечательно

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, хорошо себя показал во время последних обстрелов со стороны российской армии, сообщает Украинская правда.

Юрий Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. Украина получила его модернизированный вариант.

"Единственный минус, что их мало. Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов... Одна из таких систем уже работает в Украине" , – сказал Игнат.

Где и как работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами.

"Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее.

Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят – немного, но усилят. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная 8-ю ракетами, – это уже довольно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БпЛА, которые летят на нас в последнее время" , - заявил представитель Воздушных сил.

Игнат добавил, что есть программы обучения на западных комплексах. В условиях боевых действий подготовка идет в сокращенные сроки.

Военнослужащие зенитных ракетных войск учатся сейчас и на системах NASAMS, которые должны поступить в Украину, уточнил представитель ВС ВСУ.