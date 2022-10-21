МИД Германии считает геноцидом действия армии РФ в Украине

В немецком правительстве считают, что официальный Киев должен настаивать в международных судах на совершении геноцида Россией во время ее агрессии в Украине.﻿ Об этом заявил госминистр МИД Германии, депутат Бундестага Тобиас Линднер на конференции "Международное право против геноцида", которую проводит в Берлине Центр либеральной современности (LibMod), сообщает Европейская правда.

"Те преступления, которые сейчас совершаются, должны квалифицироваться как геноцид, и с такой квалификацией они должны быть переданы в суд. И уже потом суд должен решить, является ли это преступлениями против человечности или геноцидом" , - заявил он.

"Президент России неоднократно отрицал существование Украины и украинцев" , - напомнил политик, объясняя, что речь идет именно о геноциде.

В качестве примера геноцидального эпизода войны он привел ковровую бомбардировку и другое уничтожение гражданских в Мариуполе.

"Мы знаем, что огромное количество людей было убито в Мариуполе, а те, кто остались, не имеют электричества, не имеют продовольствия, не имеют воды. Как мы можем оценить это преступление?" - пояснил он.

Также Линднер считает эпизодом геноцида массовый вывоз украинских детей в Россию.

"Речь идет о похищении украинских детей, когда их помещали в семьи с российскими родителями для так называемого усыновления" , - пояснил госминистр.

Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия "знает очень хорошо, что такое геноцид", поскольку имеет подобную печальную страницу в своей истории. Он также добавил, что наказание руководителей РФ за это преступление является очень важным для того, чтобы такое преступление не повторилось - так же как были наказаны Германия и лидеры Третьего Рейха.

"Трибунал в Нюрнберге - это был подарок, который помог нашей стране. 22 нациста были признаны виновными" , - добавил он.

Как сообщалось, ранее министр Дмитрий Кулеба объяснил в Берлине, что преступления России являются геноцидом, а причиной преступлений россиян является то, что "наше существование их раздражает".