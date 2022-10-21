The Telegraph: Борис Джонсон хочет пойти по стопам Черчилля

Издание The Telegraph утверждает, что Борис Джонсон в частном порядке убеждает членов Консервативной партии поддержать его возвращение в кресло премьер-министра Великобритании. Бывший глава британского правительства отмечает, что только он может привести консерваторов к победе на следующих выборах, сообщает Зеркало недели.

Также Джонсон протягивает «оливковую ветвь» примирения своему бывшему Канцлеру сокровищницы Риши Сунаку, предлагая «вернуться вместе» в британское правительство. Издание отмечает, что в новой гонке за власть Сунак немного опережает Джонсона.

Вчера Лиз Трасс подала в отставку, пробыв в должности премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Однако сейчас она почти полностью потеряла поддержку коллег. Так что Трасс станет британским премьером, пробывшим в своей должности самый срок в истории страны.

«Я не могу выполнить тот мандант, на основе которого меня избрала Консервативная партия» , - признала Трасс во время речи о своей отставке продолжительностью 89 секунд.

Сражение за власть в Лондоне уже началось. На должность премьера уже претендуют Сунак, Джонсон и лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт. Бывший Канцлер казны пока идет впереди, о поддержке его кандидатуры заявили 29 депутатов британского парламента от консерваторов. Джонсона поддерживают 24 депутата, а Мордонт – 11. В ближайшее время кандидатов станет больше. Но времени не так много.

Только те, кто сможет получить поддержку не менее 100 из 360 однопартийцев, попадают в первый тур выборов. Эти голоса нужно собрать до 14:00 понедельника. Тогда члены партии будут выбирать между кандидатами, которым это удастся. Результат объявят в следующую пятницу.

Новости о том, что Джонсон, потерявший кресло премьера после отставки более 50 человек из его команды всего три месяца назад, снова собирается побороться за власть, сразу же разделили консерваторов в британском парламенте. Есть сомнения, что Джонсон сможет получить поддержку 100 депутатов, учитывая темпы, с которыми он терял поддержку в начале года.

Между тем лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер, реагируя на отставку Трасс, заявил: «Нам нужны парламентские выборы, немедленно». Источники в лейбористских кругах сказали The Telegraph, что партия будет настаивать на этом требовании. Также издание узнало, что Джонсон убеждает онопартийцев, что способен победить на выборах. В конце концов, в 2019 году он обеспечил самое сильное большинство консерваторов за три десятилетия.

«Если Консервативная партия серьезно настроена победить в 2024 году и хочет не допустить проведение парламентских выборов до тех пор, тогда ей нужно вернуть того, у кого есть мандат и кто закален в предвыборных кампаниях. Нужен тот, кто сможет дать бой лейбористам» , – сказал The Telegraph неназванный соратник Джонсона, добавив, что Сунаку нужно «наладить контакт и выяснить, как им двоим помириться».

Джонсон сегодня раньше возвращается из отпуска, который он проводил в одной из стран Карибского бассейна. В субботу он встретится с депутатами, которые его поддерживают.

«Ни один премьер-министр не возвращался на второй срок после отставки с должности со времен лейбориста Гарольда Вильсона. А перед ним это сделал только сэр Уинстон Черчилль, ставший политической иконой для Джонсона» , - пишет издание.

The Telegraph отмечает, что Британию ждут три дня политических торгов и интриг. Консервативной партии придется провести вторые внутренние выборы партийного лидера всего за 4 месяца