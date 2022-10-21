Воздушные силы: ВСУ сбивают 85% дронов Shahed-136

Вооруженные силы Украины сбивают иранские дроны-камикадзе с результативностью 85%. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает УНН.

"Если мы берем условно две крайние недели применения боевых наших сил и средств против дронов, и результативность их сбития, то имеем сегодня 85%. Это именно Shahed-136" , – рассказал Игнат. ﻿

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов ранее сообщал, что эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%.