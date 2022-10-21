СБУ: задержан чиновник из Николаева, который возглавлял агентуру РФ
Правоохранители разоблачили в Николаеве местного чиновника, возглавлявшего российскую агентуру. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Предателем оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Его задержали прямо в горсовете.
По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Александре Сагайдаке.
"Злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников.
Кроме этого, должностное лицо-предатель собирало разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона", - говорится в сообщении.
Другой его задачей было "информировать" агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и о других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.
К незаконной деятельности он пытался привлечь двух подчиненных и еще двух горожан, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции.
"Служба безопасности установила личность представителя спецслужб России, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона", - отмечает пресс-служба.
Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили доказательства преступных действий, в том числе переписку.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.