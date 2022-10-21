СБУ: задержан чиновник из Николаева, который возглавлял агентуру РФ

Правоохранители разоблачили в Николаеве местного чиновника, возглавлявшего российскую агентуру. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Предателем оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Его задержали прямо в горсовете.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Александре Сагайдаке.

"Злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников.

Кроме этого, должностное лицо-предатель собирало разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона" , - говорится в сообщении.

Другой его задачей было "информировать" агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и о других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

К незаконной деятельности он пытался привлечь двух подчиненных и еще двух горожан, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции.

"Служба безопасности установила личность представителя спецслужб России, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона" , - отмечает пресс-служба.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили доказательства преступных действий, в том числе переписку.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.