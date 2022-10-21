ГУР: оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле

Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Россияне предусматривают, что ВСУ быстро освободят правый берег Херсонщины, поэтому готовят теракты на этой территории – под угрозой разрушения дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской ГЭС.

Как отметили в ГУР, основные работы по заминированию проведены еще в апреле, а в течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опоры ГЭС. На дамбе установили два военных грузовика без водителей, которые полностью загружены ящиками со взрывчаткой.