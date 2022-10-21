Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом, сообщает Европейская правда.

Об этом министр написал в пятницу в своем Twitter.

"Я призываю парламенты всех государств поддержать Украину, признав Голодомор, сталинский искусственный голод 1932-1933 годов, геноцидом украинского народа. В ноябре мы будем отмечать его 90-летие" , - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что такое признание очень важно сейчас, когда Россия осуществляет очередной геноцид украинского народа.

Ранее в пятницу Кулеба отметил, что рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинцев.

В прошлые годы МИД Германии выступало против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом.