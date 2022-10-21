Кулеба призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом, сообщает Европейская правда.
Об этом министр написал в пятницу в своем Twitter.
"Я призываю парламенты всех государств поддержать Украину, признав Голодомор, сталинский искусственный голод 1932-1933 годов, геноцидом украинского народа. В ноябре мы будем отмечать его 90-летие", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что такое признание очень важно сейчас, когда Россия осуществляет очередной геноцид украинского народа.
Ранее в пятницу Кулеба отметил, что рассчитывает на признание Бундестагом того факта, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинцев.
В прошлые годы МИД Германии выступало против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом.