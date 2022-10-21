В ОП сообщили, сколько населенных пунктов освобождено в Херсонской и Харьковской областях

ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов, а в Харьковской — 551 населенный пункт, сообщает Новое время.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

"По состоянию на сегодня, в Харьковской области освобожден 551 населенный пункт" , — сказал он.

Он отметил, что в освобожденных районах восстанавливают работу электроэнергии, а также возобновили выдачу пенсий и финансовой помощи пострадавшим украинцам.

"Херсонская область. Деоккупировано 88 населенных пунктов" , — говорит Тимошенко.

В освобожденных районах юга страны, по его данным, проживает 11 827 мирных жителей, которым оказывается необходимая гуманитарная помощь.

20 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что в Харьковской области с начала осени ВСУ освободили 544 населенных пункта. Под оккупацией, по его данным, остаются еще 32 — 1,8% территории региона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что на сегодняшний день Харьковская область почти полностью освобождена, но из-за близости границы РФ регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления агрессора.

Ранее спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.