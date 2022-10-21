Глава Минобороны Британии поддержал Джонсона в гонке за пост премьера

Министр обороны Британии Бен Уоллес склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра страны, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил изданию Sky News.

"На данный момент я бы склонялся к Борису Джонсону" , — сказал он, добавив, что к Джонсону остаются вопросы, имея в виду парламентские расследования по его поведению.

Уоллес стал вторым министром правительства страны, публично поддержавшим Джонсона, после того, как это сделал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Глава Минобороны Британии сказал, что Консервативная партия также должна подумать о том, "кто имеет мандат", напомнив, что Джонсон выиграл выборы 2019 года. Он добавил, что партия "должна сосредоточиться" на том, кто принесет единство и кто сможет выиграть следующие выборы.

Бен Уоллес остался в должности министра обороны, когда на должность премьер-министра Великобритании избрали Лиз Трасс.

20 октября Лиз Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания того, кто займет следующее место.