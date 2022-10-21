СМИ: в Украине погибли 10 иранцев, приехавших помогать войскам РФ

Десять граждан Ирана, которые тренировали российских солдат на оккупированных территориях Украины, за последнюю неделю погибли в результате ударов с украинской стороны, сообщает Европейская правда.

Об этом израильскому радио KAN сообщил источник с украинской стороны.

Издание не приводит подробностей, но ссылается на данные украинского Центра национального сопротивления, который одним из первых заявил о присутствии иранских инструкторов в оккупированных Херсонской области и Крыму.

Издание The New York Times со ссылкой на секретные разведданные США также сообщало, что Иран отправил инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь россиянам преодолеть проблемы с парком беспилотников, которые они приобрели у Тегерана.

Позже это подтвердили и в Белом доме, заявив о прямом участии Ирана в войне в Украине.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.