СМИ: глава Пентагона поговорил по телефону с Шойгу о войне в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине. Последний подчеркнул важность поддержки коммуникации, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине" , — отметили в российском Минобороны.

Позже о разговоре также сообщила пресс-служба Пентагона. При этом ни одна из сторон не сообщает, по чьей инициативе состоялся разговор.

"Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникации в условиях продолжающейся войны против Украины" , — опубликовали на сайте Пентагона.

Как сообщалось, в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.