В Белгородской области пожар в промзоне: власти говорят, из-за обстрела
В Белгородской области России произошел пожар на промышленном предприятии, как утверждают местные власти, из-за обстрела, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, в результате прямого попадания снаряда произошел пожар на "одном из промышленных предприятий" Шебекинского округа. Есть одна пострадавшая.
Что этому предшествовало:
- 14 октября в российском Белгороде произошел пожар на подстанции, в части города пропал свет.
- За день до этого местные власти Белгорода также сообщили, что взорван склад БК и началась детонация боеприпасов.