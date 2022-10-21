В Белгородской области пожар в промзоне: власти говорят, из-за обстрела

В Белгородской области России произошел пожар на промышленном предприятии, как утверждают местные власти, из-за обстрела, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате прямого попадания снаряда произошел пожар на "одном из промышленных предприятий" Шебекинского округа. Есть одна пострадавшая.



У Бєлгородській області "бавовна", влада каже, через обстріл pic.twitter.com/wUglP1HV5o — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2022

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