Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Украиной и Россией

Франция продолжит вести диалог с Россией и Украиной для того, чтобы приблизить переговоры между двумя странами, сообщает Новое время.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в пятницу, 21 октября.

При этом он подчеркнул, что Франция и другие партнеры не могут решать за Украину, когда ей следует начать переговоры со страной-террористом.

"Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон. Это необходимо, поскольку в определенный момент им предстоит сесть за стол переговоров" , — заявил глава французского государства.

Он также подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта, но продолжит поддерживать Украину.

12 октября Макрон заявил, что хочет и дальше разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также Макрон заявил, что война в Украине продлится еще несколько месяцев, поэтому нужно быть готовым проводить зиму в условиях войны.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Кремлевский режим заявил, что во время разговора обсудили ситуацию в Украине и на ЗАЭС.