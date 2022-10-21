Резников о передаче ПВО Patriot: переговорный процесс не прекращается

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна ведет переговоры о передаче ПВО Patriot на разных уровнях, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

"Не прекращаются (переговоры о предоставлении Украине систем Patriot – ред.). Начиная от уровня президентов, дальше уже мой уровень с Остином, Кулебы с Блинкеном, Ермака с Салливаном, наш посол, даже нардепы. Все вовлечены в это. Но аргументы те же: система Patriot очень дорогая и сложная в освоении, надо учиться не один месяц" , - отметил Резников.

По его словам, принято решение, дающее удовлетворить потребность Украины в системах ПВО проще и быстрее. Изготовление Patriot – это время.

"Если нам давать Patriot – это значит, что нужно забрать его из боевого дежурства и передать нам" , - добавил министр обороны.

Ранее мы писали, что Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный уверил в эффективности работы ПВО и ПРО.

Также недавно главнокомандующий ВСУ напомнил США об актуальных потребностях Украины, среди которых не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.