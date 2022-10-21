Немецкая компания передала Украине радиолокационные станции для IRIS-T

Немецкая компания передала Украине радиолокационные станции для IRIS-T
Фото: Wikipedia.org

Немецкая компания HENSOLDT объявила о передаче Украине четырех радиолокационных станций TRML-4D для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщает Украинская правда.

Об этом HENSOLDT объявила в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках заказа компании Diehl Defence (производителя IRIS-T) на сумму в два миллиона евро один из радаров TRML-4D уже поставлен Украине, а еще три будут поставлены в течение нескольких месяцев.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе. Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Напомним, Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

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