Укрэнерго: система еще не стабилизирована, отключения пока остаются

В Укрэнерго поблагодарили украинцев за экономию электроэнергии, однако ситуация в энергосистеме еще не стабилизирована полностью, поэтому некоторое время будут применяться ограничения поставок, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Оператор системы передачи отметил, что диспетчеры фиксируют более экономное энергопотребление во многих регионах, хотя и не во всех.

"К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще некоторое время будем вынуждены применять ограничения" , - объясняет Укрэнерго.

При этом оператор заметил, что часы максимального потребления в энергосистеме сместились 20 октября. Так, обычно "пиковыми" называют часы с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера. Однако в четверг большинство потребителей экономили электроэнергию до 10 утра, после чего потребление резко начало расти.

При этом киевляне на 10 утра потребляли столько же, как и вечером предыдущего дня, 19 октября. Жители Киевской и Черниговской области даже больше - на 17% и 9% соответственно. Также пиковое потребление ощутимо увеличилось в Херсонской и Николаевской областях.

"То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах" , - пояснили в Укрэнерго.

В частности, было ограничено потребление промышленных предприятий, а в отдельных регионах и бытовых потребителей.

В то же время, вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего - в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях.

Оператор призывает не включать много приборов одновременно, чтобы отключения были короче или их не было вообще. Например, включать одну лампу вместе с определенным прибором: если работает духовка, не включать в это время чайник и тому подобное. Это не касается зарядных устройств телефонов - они не потребляют много энергии.