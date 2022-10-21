ОВА: оккупанты в Херсоне похитили 46 детей возрастом до пяти лет

Войска РФ незаконно вывезли во временно оккупированный Симферополь из Херсонского областного дома ребенка 46 детей, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети до 5 лет" , — пишет он.

Янушевич добавил, что россияне называют похищение детей «эвакуацией».

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно быстрее вернуться на украинскую территорию" , — подчеркивает он.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что войска РФ на временно оккупированных территориях планируют вывезти украинских детей в захваченный Крым и Россию.