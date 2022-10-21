Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.

Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

В заседании приняли участие:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

министр обороны Алексей Резников;

главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный;

начальник главного управления разведки Кирилл Буданов;

председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко;

командующий войск ВСУ Александр Сырский;

командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук;

командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились:

премьер-министр Денис Шмигаль;

министр внутренних дел Денис Монастырский;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр инфраструктуры Александр Кубраков;

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

В прошлую пятницу, 14 октября, Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Тогда участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.