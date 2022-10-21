Украина призвала ООН и ЕС направить международную миссию на Каховскую ГЭС

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 21 октября, заявил, что международные организации должны направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС, чтобы не допустить ее подрыва российскими оккупантами, сообщает Новое время.

Во время заседания правительства Шмыгаль подчеркнул, что российский теракт может привести к затоплению десятков населенных пунктов и тысячам жертв.

"…Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. На станцию в немедленном порядке должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом" , — заявил он.

Глава Кабмина также призвал жителей временно захваченных территорий в Херсонской области и других опасных регионах уезжать на неоккупированные территории.

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор. В ГУР заявили, что сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей, полностью загруженные ящиками со взрывчаткой.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.