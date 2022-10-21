Вилкул: в сторону Кривого Рога запущены ракеты и несколько групп "Шахедов"
Украинскими военными зафиксированы пуски ракет в сторону Кривого Рога со стороны Каспийского моря, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает его Telegram.
Также наблюдается несколько групп иранских дронов-камикадзе, которые были запущены с южного направления. В администрации рекомендуют оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, которые нарушили режим экономии энергии.
Также сообщалось, что 19 октября враг нанес ракетный удар по объекту энергетической структуры в Криворожском районе, есть серьезные разрушения. В Кривом Роге поврежден двухэтажный дом.