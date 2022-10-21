Резников: эффективность ПВО около 60%, а по дронам показатели еще лучше

В настоящее время Украина получает новые элементы и системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому через несколько месяцев она будет значительно улучшена, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Даже самые современные системы мира не гарантируют стопроцентную защиту неба, даже в Соединенных Штатах. Высокий показатель, когда они достигают хотя бы 80% защиты – это считается очень хорошим уровнем. Хочу сказать, что наши современные Воздушные Силы, системы ПВО и защиты неба — они уже на сегодняшний день сбивают примерно 60% воздушных целей, которые несут угрозу и смерть. Это касается крылатых, баллистических ракет и так далее. А по дронам эффективность гораздо выше" , — рассказал глава Минобороны.

Также добавил, что усовершенствование элементов защиты украинского неба продолжается непрерывно и высокими темпами:

"Конечно, каждый новый элемент – это возможность защитить объекты критической инфраструктуры, населенные пункты и т.д. Потому что у нас большая страна – есть что защищать. Поэтому будем двигаться для того, чтобы процент рос. Я думаю, что за пару месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону."