ОВА: оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области из артиллерии

В ночь на субботу, 22 октября, оккупанты накрыли огнем две громады Днепропетровской области — Марганецкую и Никопольскую. Почти тысяча семей осталась без света, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две местные громады. Предварительно людей не задело" , — написал он.

Отмечается, что больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе уничтожено более 20 домов и несколько газопроводов.

Кроме того, оборваны линии электропередач, в результате чего почти тысяча семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети.