ОВА: оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области из артиллерии
В ночь на субботу, 22 октября, оккупанты накрыли огнем две громады Днепропетровской области — Марганецкую и Никопольскую. Почти тысяча семей осталась без света, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две местные громады. Предварительно людей не задело", — написал он.
Отмечается, что больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе уничтожено более 20 домов и несколько газопроводов.
Кроме того, оборваны линии электропередач, в результате чего почти тысяча семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети.