Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 17 по 21 октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,20 млн долларов и продал 576,37 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 569,17 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 604,93 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 149,41 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 21 280,48 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 18 131,07 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке. В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.