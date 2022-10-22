Байден объяснил, почему США поддерживают Украину в войне с РФ

Президент США Джо Байден считает Россию угрозой для всего Запада, и именно поэтому агрессор не должен победить в войне против Украины. Такое мнение он высказал в интервью MSNBC, сообщает Зеркало недели.

Средства, потраченные на помощь Украине, Байден считает вложениями в безопасность Европы.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха" , - сказал Байден.

Ранее президент США заявил, что обеспокоен тем, что обязательства Соединенных Штатов по поддержке Украины "могут пошатнуться", если по итогам промежуточных выборов контроль над Палатой представителей снова окажется у республиканцев.