СМИ и ОВА сообщают о взрывах и работе ППО в западных областях Украины

Во время масштабной воздушной тревоги утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала Запад Украины. Сообщается о взрывах в Ровно, Луцке и в Хмельницкой области, сообщает Новое время.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма около 7:30 утра.

В 8:58 о взрывах в Хмельницкой области сообщил глава областной ОВ Сергей Гамалий в телеграмм-канале.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя. Оставайтесь в укрытиях" , – написал он.

Вскоре появились сообщения о взрывах в Луцке, Ровно и Ровенской области. Об этом сообщает, в частности, Суспільне. В местных пабликах после взрывов появилась информация о перебоях со светом и водой в некоторых районах этих городов.

Городской голова Тернополя Сергей Надал пишет, что в соседних областях возникли проблемы с электроснабжением.

Тем временем над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, которая упала в озеро. Повреждения объектов и домов граждан нет, сообщает глава ОВА Руслан Запаранюк.

Также о работе ПВО сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Власти западных областей призывают жителей оставаться в укрытиях.

В остальных областях Украины пока информации о взрывах не поступало. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Воздушная тревога по состоянию на 09:30 продолжается на всей территории Украины.