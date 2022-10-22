СМИ и ОВА сообщают о взрывах и работе ППО в западных областях Украины
Во время масштабной воздушной тревоги утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала Запад Украины. Сообщается о взрывах в Ровно, Луцке и в Хмельницкой области, сообщает Новое время.
Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма около 7:30 утра.
В 8:58 о взрывах в Хмельницкой области сообщил глава областной ОВ Сергей Гамалий в телеграмм-канале.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.
Вскоре появились сообщения о взрывах в Луцке, Ровно и Ровенской области. Об этом сообщает, в частности, Суспільне. В местных пабликах после взрывов появилась информация о перебоях со светом и водой в некоторых районах этих городов.
Городской голова Тернополя Сергей Надал пишет, что в соседних областях возникли проблемы с электроснабжением.
Тем временем над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, которая упала в озеро. Повреждения объектов и домов граждан нет, сообщает глава ОВА Руслан Запаранюк.
Также о работе ПВО сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Власти западных областей призывают жителей оставаться в укрытиях.
В остальных областях Украины пока информации о взрывах не поступало. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Воздушная тревога по состоянию на 09:30 продолжается на всей территории Украины.