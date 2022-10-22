Четыре страны призывают ООН расследовать использование РФ иранских беспилотников
Германия, Франция, Великобритания и США призвали ООН провести "беспристрастное" расследование использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины, сообщает Deutsche Welle.
Берлин, Париж и Лондон в совместном пиьсме генсеку ООН выразили "глубокую озабоченность передачей иранских дронов России", которая "использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей".
В свою очередь, Вашингтон считает, что "ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".
"Мы не должны позволить России и другим странам препятствовать выполнению ООН взятых на себя обязательств или угрожать им", - заявил представитель США Джеффри Де Лаурентис в тот же день на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Постоянное представительство РФ при ООН в ответ заявило, что подобное расследование может быть начато только по запросу Совбеза ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию "вопиющей" и пригрозил, что если эксперты ООН все же займутся расследованием поставок иранских дронов в Росиию, последняя "может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН".
Поставленные Ираном дроны-камикадзе, по данным украинской стороны, использовались ВС РФ при нанесении массированных ударов по территории Украины начиная с 10 октября. В Вашингтоне полагают, что иранские военные специалисты находились при этом в Крыму и оказывали россиянам техническую помощь. Госдеп США отметил, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, поставляя беспилотники России, и пригрозил за это Тегерану новыми санкциями.