Четыре страны призывают ООН расследовать использование РФ иранских беспилотников

Германия, Франция, Великобритания и США призвали ООН провести "беспристрастное" расследование использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины, сообщает Deutsche Welle.

Берлин, Париж и Лондон в совместном пиьсме генсеку ООН выразили "глубокую озабоченность передачей иранских дронов России", которая "использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей".

В свою очередь, Вашингтон считает, что "ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".

"Мы не должны позволить России и другим странам препятствовать выполнению ООН взятых на себя обязательств или угрожать им" , - заявил представитель США Джеффри Де Лаурентис в тот же день на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Постоянное представительство РФ при ООН в ответ заявило, что подобное расследование может быть начато только по запросу Совбеза ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию "вопиющей" и пригрозил, что если эксперты ООН все же займутся расследованием поставок иранских дронов в Росиию, последняя "может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН".

Поставленные Ираном дроны-камикадзе, по данным украинской стороны, использовались ВС РФ при нанесении массированных ударов по территории Украины начиная с 10 октября. В Вашингтоне полагают, что иранские военные специалисты находились при этом в Крыму и оказывали россиянам техническую помощь. Госдеп США отметил, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, поставляя беспилотники России, и пригрозил за это Тегерану новыми санкциями.