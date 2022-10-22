Блинкен: США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков того, что РФ готова прекратить свою агрессию в Украине и перейти к дипломатии, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна.
"Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли Россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент", – сказал Блинкен.
Наоборот, по его словам, Россия удваивает и утраивает свою агрессию, что проявляется в мобилизации сотен тысяч россиян, фиктивных референдумах и незаконной аннексии, бомбардировках гражданской инфраструктуры.
"Итак, все указывает на то, что президент Путин, далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении. Фундаментальная проблема, которую он имеет, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественный и стойкий, он также очень успешен в том, чтобы не только отразить агрессию, но и вернуть свою землю обратно", – заявил госсекретарь США.
"Украинцы борются за свою страну, за свою землю, за свое будущее. Россия - нет. Чем быстрее президент Путин поймет это и придет к этому выводу, тем быстрее мы сможем закончить эту войну", – подчеркнул Блинкен.
По его словам, США будут рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если увидят такую возможность.
"Конечно, мы всегда будем рассматривать это. Но, как я уже сказал, на данный момент Россия не демонстрирует никаких признаков желания заниматься содержательной дипломатией", – отметил он.