Генштаб: в Украине погибли 67 тысяч российских военных
В Украине с начала полномасштабного вторжения погибли 67 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки Вооруженными силами Украины уничтожены 16 беспилотников и один самолет оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 67 070 (+320);
- танков – 2579 (+6);
- боевых бронированных машин – 5266 (+8);
- артиллерийских систем – 1653 (+5);
- РСЗО – 373 (+1);
- средства ПВО – 189;
- самолетов – 270 (+1);
- вертолетов – 243;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);
- крылатые ракеты – 329;
- корабли/катера – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15);
- специальная техника – 148 (+1).
Данные уточняются