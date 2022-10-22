Генштаб: в Украине погибли 67 тысяч российских военных

В Украине с начала полномасштабного вторжения погибли 67 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки Вооруженными силами Украины уничтожены 16 беспилотников и один самолет оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 67 070 (+320);

танков – 2579 (+6);

боевых бронированных машин – 5266 (+8);

артиллерийских систем – 1653 (+5);

РСЗО – 373 (+1);

средства ПВО – 189;

самолетов – 270 (+1);

вертолетов – 243;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);

крылатые ракеты – 329;

корабли/катера – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15);

специальная техника – 148 (+1).

Данные уточняются