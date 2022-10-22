Генштаб: в Украине погибли 67 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли 67 тысяч российских военных
Фото: Facebook

В Украине с начала полномасштабного вторжения погибли 67 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки Вооруженными силами Украины уничтожены 16 беспилотников и один самолет оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67 070 (+320);
  • танков – 2579 (+6);
  • боевых бронированных машин – 5266 (+8);
  • артиллерийских систем – 1653 (+5);
  • РСЗО – 373 (+1);
  • средства ПВО – 189;
  • самолетов – 270 (+1);
  • вертолетов – 243;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);
  • крылатые ракеты – 329;
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15);
  • специальная техника – 148 (+1).

Данные уточняются

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