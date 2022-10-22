Кличко: ПВО сбила несколько ракет, летевших на Киев
Ракеты оккупантов, летевших на Киев, сбила украинская ПВО. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Новое время.
"Несколько ракет, летевших на Киев, сбили в области силы ПВО" , - написал он.
Мэр Киева также призвал жителей экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям ее поставок.
Начальник Киевской ОВ Алексей Кулеба подтвердил, что противовоздушная оборона сбила "несколько враждебных объектов".
О сбитии ракеты над Киевщиной также сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Андрей Небитов.
По его словам, пострадавших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива.