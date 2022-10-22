В правительстве Германии потребовали увеличить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ("Зеленые") и министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) требуют значительно больше денег от министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) на 2023 год для военной поддержки Украине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом пишет Der Spiegel.

Как отмечает издание, два министра имеют в виду специальный фонд для помощи в вооружениях в размере 2,2 млрд евро. Только с этим бюджетом, говорится в письме, Германия может "конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры".

В самом начале письма министры критикуют тот факт, что в бюджете на 2023 год запланировано всего 697 млн евро. В 2022 году правительство профинансировало прямые поставки вооружений от оружейной промышленности в Украину. По словам Бербок и Ламбрехта, этот фонд "оказался основным инструментом финансирования" помощи в оружии. Например, Берлин оплатил танки, которые Чехия или Греция получили взамен старых систем, ранее поставленных ими на Украину.

В частности, два министра хотят, чтобы Линднер значительно увеличил специальную сумму, когда бюджет будет окончательно утвержден в середине ноября. Они пишут, что запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра "до минимума, который уже не является политически оправданным". Таким образом, вместо запланированных 697 млн евро Линднер должен предусмотреть еще 1,5 мл евро. Кроме того, министр от СвДП должен позволить двум палатам парламента заключить так называемые декларации об обязательствах на сумму еще 1 млрд евро для многолетних проектов вооружений в 2023 году.

Оба министра обосновывают свое требование. Они утверждают, что "способность Берлина действовать во внешней политике и политике безопасности, а также его международная репутация" зависят от того, хорошо ли функционирует специальный фонд. 2022 год показал, что необходима "максимальная гибкость", чтобы поддержать Украину в развитии "высокосложного военного потенциала". Пока что федеральное правительство доказало, что оно может действовать быстро и эффективно. По словам министров, чтобы сохранить этот темп, срочно нужна помощь.

Как отмечает издание, пока трудно сказать, сможет ли Линднер выполнить просьбу. Канцлер Олаф Шольц в последнее время неоднократно повторял, что Германия будет поддерживать Украину оружием до тех пор, пока это необходимо. Недавно компания Lambrecht с гордостью сообщила, что один из четырех систем ПВО IRIS-T был передан Украине. Бюджет только на четыре системы IRIS-T превышает 500 млн евро. Бундесвер также предполагает, что он может использовать этот фонд для замены таких систем, как Panzerhaubitze 2000, которые он передал Украине.

В то же время Линднер не имеет в своем распоряжении бесконечных ресурсов. Федеральные финансы на 2023 год уже находятся под значительным давлением из-за крупных пакетов помощи, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители. Линднер несколько раз просил коллег по кабинету сэкономить. Вероятно, это одна из причин, почему Бэрбок и Ламбрехт упоминают в своем письме большие международные ожидания, которым Германия должна соответствовать. Когда дело доходит до хорошей репутации страны, оба министра надеются, что Линднер не сможет не выделить больше денег.