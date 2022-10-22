Кулеба призвал Запад не медлить с предоставлением средств ПВО

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. Не должно быть ни одной минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины" , - написал Кулеба в Twitter.

Saturday in Ukraine starts with a barrage of Russian missiles aimed at critical civilian infrastructure. We have intercepted part of them, others hit targets. Air defense saves lives. There should not be a minute of delay in capitals deciding on air defense systems for Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 22, 2022

В субботу 22 октября продолжается атака на энергообъекты Украины: по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и городу Ровно.

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате чего был поврежден энергетический объект. Хмельницкий горсовет сообщает, что город остался без света после прозвучавших взрывов.