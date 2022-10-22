Командование Воздушных сил: ПВО сбила 18 российских ракет

Утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр": 18 из них сбила противовоздушная оборона, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ

"22 октября в 7.00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в различных областях государства.

Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. Выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555)" , – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне атаковали крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря. Всего состоялось 16 пусков российских ракет.

Сообщается, что в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожено 18 крылатых ракет врага: