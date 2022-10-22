Из-за атак на энергообъекты "Укрзализныця" объявила о задержке рейсов

В субботу, 22 октября, из-за вражеской атаки энергетической инфраструктуры некоторые участки железной дороги остаются обесточенными. Пока известно о задержке четырех рейсов, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Сообщается, что поезда следуют под резервными тепловозами.

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№ 81 Киев - Ужгород;

№ 1 Харьков - Ивано-Франковск;

№ 119 Запорожье - Львов;

№ 755 Киев - Луцк.

Также в Укрзализныце напоминают, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, а пассажиры ожидают в укрытиях.

В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

Утром в субботу, 22 октября, по всей Украине, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. Россия атакует объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. Сообщается о взрывах в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. Кое-где возникли проблемы с электроснабжением.