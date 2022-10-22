ОВА: россияне повторно атаковали энергообъект на Волыне

Враг повторно атаковал Волынь, зафиксирован новый "прилет" по объекту энергетической инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава волынской ОВА Юрий Погуляйко.

"Враг снова атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно - пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется" , – сообщил он.

Погуляйко заверил, что сейчас работают все соответствующие службы. Он в очередной раз призвал жителей области не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях.