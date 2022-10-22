В "Укрэнерго" оценило масштабы новых вражеских ударов

В субботу, 22 октября, оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может даже превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго".

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты Укрэнерго принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света, говорят в компании.

"Также сейчас вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками" , - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напоминают, что диспетчеры принимают решение о временном ограничении потребителей, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений электросетей.

Потребителей просят бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.