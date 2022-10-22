Шольц: конференция по вопросам восстановления Украины должна дать сигнал надежды

Канцлер Германии Олаф Шольц видит долгосрочную задачу для мирового сообщества в восстановлении Украины после завершения агрессивной войны России, сообщает Европейская правда.

Об этом Шольц сказал в своем видео-подкасте перед запланированной на этот вторник в Берлине международной экспертной конференцией по вопросам восстановления Украины.

"Восстановление будет большой, большой задачей" , - сказал Шольц.

"Нам придется много инвестировать, чтобы это могло сработать. Это может сделать только все мировое сообщество, которое сейчас поддерживает Украину. И оно должно делать это в течение длительного времени" , - заявил он.

По его словам, важно не только очень конкретно определить, что нужно сделать, куда нужно вложить инвестиции, как можно организовать реконструкцию, но также подумать о том, сколько лет или десятилетий такая реконструкция может быть профинансирована мировым сообществом.