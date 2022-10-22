Мэр: в Луцке фактически уничтожен объект энергетики

В результате ракетного удара РФ в Луцке фактически уничтожен энергетический объект, восстановить его пока невозможно, сообщает Новое время.

Об этом заявил мэр Луцка Игорь Полищук.

"Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание, критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно" , — написал Полищук.

Он отметил, что, по предварительным данным, попадание было совершено тремя ракетами Х-101.

Утром 22 октября Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно о прилетах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. Местами возникли проблемы с электроснабжением.