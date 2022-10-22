Финская делегация отправится в Турцию на переговоры о членстве в НАТО

Финская делегация 25 октября отправится в Турцию для обсуждения вопроса о членстве Финляндии в НАТО, сообщает Европейская правда.

Финляндию на встрече будут представлять чиновники из министерства юстиции. Члены делегации встретятся, в частности, с Касимом Чичеком, руководителем отдела внешних связей Минюста Турции.

По предварительной информации, дискуссии будут посвящены прежде всего запросам на экстрадицию, которые поступили от турецких властей.

Турция пока не одобрила членство Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку, по ее мнению, эти страны защищают "террористов". Швеция и Финляндия не договорились о выдаче Турции членов партии РПК, которых страна считает террористами.

Первое заседание совместного механизма Турция-Финляндия-Швеция, созданного в рамках трехстороннего меморандума, состоялось 26 августа в Вантаа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов на встречу с новым премьером Швеции Ульфом Кристерссоном - после того, как он выразил готовность поехать в Анкару для ускорения ратификации вступления в НАТО.

Как известно, все 30 стран-членов НАТО должны одобрить членство Финляндии и Швеции в Альянсе. Турция и Венгрия пока единственные страны, которые еще не ратифицировали их членство.