Венгрия обещает одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ратификация заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс должна быть одобрена Венгрией до середины декабря, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра страны Гергель Гуляш.

"Правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и подало документы о ратификации в Национальное собрание" , - заявил Гуляш.

В Венгрии надеются, что присоединение новых стран к оборонному альянсу сделает его сильнее. Поэтому расширение НАТО за счет включения в него Финляндии и Швеции будет ратифицировано не позднее середины декабря.

"Можно обсудить вопрос, соответствует ли расширение интересам национальной безопасности Венгрии, но, согласно сообщениям, сказал, что сейчас это не суть важно" , - добавил чиновник.

Венгрия и Турция - единственные страны НАТО, еще не ратифицировавшие присоединение Швеции и Финляндии к альянсу - процесс, начавшийся вскоре после вторжения России в Украину в феврале. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не ожидает, что Венгрия и Турция будут блокировать расширение НАТО, но предупредила о рисках отсрочки присоединения.

Напомним, что Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.