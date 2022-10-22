Венгрия обещает одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Ратификация заявок Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс должна быть одобрена Венгрией до середины декабря, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра страны Гергель Гуляш.
"Правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и подало документы о ратификации в Национальное собрание", - заявил Гуляш.
В Венгрии надеются, что присоединение новых стран к оборонному альянсу сделает его сильнее. Поэтому расширение НАТО за счет включения в него Финляндии и Швеции будет ратифицировано не позднее середины декабря.
"Можно обсудить вопрос, соответствует ли расширение интересам национальной безопасности Венгрии, но, согласно сообщениям, сказал, что сейчас это не суть важно", - добавил чиновник.
Венгрия и Турция - единственные страны НАТО, еще не ратифицировавшие присоединение Швеции и Финляндии к альянсу - процесс, начавшийся вскоре после вторжения России в Украину в феврале. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не ожидает, что Венгрия и Турция будут блокировать расширение НАТО, но предупредила о рисках отсрочки присоединения.
Напомним, что Финляндия не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.