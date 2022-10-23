ОВА: россияне обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и артиллерии

В ночь на 23 октября оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую общину" , - написал он.

По словам Резниченко, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

Глава ОВА также добавил, что во время ночной атаки россиян военные из воздушного командования Восток уничтожили над областью вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Его сбили в Никопольском районе.

Остальные районы провели ночь под звуки сирены.