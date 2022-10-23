Новый глава МИД Италии первый телефонный разговор провел с Кулебой
Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни первый телефонный разговор в должности провел со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор на посту министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства. Пожелал ему всех успехов и подчеркнул: безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
Таяни в пятницу получил должность глав МИД в новом правительстве Джорджии Мелони. Он с 2017 по 2019 год был президентом Европарламента. Таяни также будет заместителем премьера.