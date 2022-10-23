Глава Саксонии выступил за ремонт "СП-1" и переговоры между РФ и Украиной

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за возобновление поставок российского газа после войны и за участие Германии в продвижении возможности переговоров между РФ и Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Spiegel.

Кречмер также поставил под сомнение санкции против России и призвал ЕС настаивать на решении этого вопроса путем переговоров.

"Нам нужны долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы наконец должны иметь собственное месторождение природного газа в Северном море. А когда война закончится, мы должны снова использовать газ из России" , — сказал Кречмер.

На вопрос, предполагает ли он, что поврежденный газопровод "Северный поток-1" затем будет отремонтирован, Кречмер ответил: "Нам понадобится трубопроводный газ, а это возможно только при функционирующих трубопроводах" .

По его словам, для прекращения войны Германия должна работать с другими странами, чтобы добиться решения проблемы путем переговоров.

"Сейчас нужны совместные дипломатические усилия ЕС, США, Китая, Индии и Японии. Эта война должна быть остановлена" , — сказал Кречмер.

Он добавил, что эти переговоры не приведут к тому, что Украине автоматически придется отказаться от части своей национальной территории.